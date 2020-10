Fortnite: come ottenere 80 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 14 ottobre 2020

Nella giornata di oggi, mercoledì 14 ottobre 2020, gli sviluppatori di Epic Games permetteranno ancora una volta ai propri giocatori di ottenere tanti bei V-buck su Fortnite Salva il Mondo. Nello specifico, stiamo per spiegarvi come ottenere 80 V-buck gratis.



La procedura è in realtà piuttosto semplice. Come prima cosa dovrete effettuare l'accesso a Fortnite Salva il Mondo: questa semplice operazione vi garantirà i primi 50 V-buck della giornata, con una sfida a tema assegnata casualmente. In caso di enorme fortuna, i 50 V-buck diventeranno addirittura 100 V-buck. Non è più possibile accedere a Salva il Mondo da macOS.



Gli altri 30 V-buck andranno invece ottenuti completando una sfida a tempo limitato presso Tavolaccia, la seconda area di gioco di Fortnite Salva il Mondo dopo Pietralegno, nonché quella prima di Vallarguta. La difficoltà della zona non è troppo elevata, ma se siete novizi fate comunque attenzione.



Ecco i dettagli sulla sfida da completare presso Tavolaccia:

Nome missione: Affronta una Tempesta di Categoria 1

Zona: Periferia

Livello Casa Base consigliato: 28

Ricompensa: 30 V-buck

Informazioni aggiuntive: un solo nucleo da difendere contro la tempesta, avanzata costante di abietti per circa 7 minuti di tempo