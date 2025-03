Google lancia Gemini 2.5 Pro: l’IA con capacità di ragionamento che supera la concorrenza

Con il rilascio di Gemini 2.5 Pro, Google afferma di aver compiuto un importante balzo in avanti nel campo dell'intelligenza artificiale. L'azienda ha annunciato che questa nuova versione è dotata di modelli di ragionamento, capaci di affrontare problemi in modo più strutturato e step-by-step, migliorando la qualità delle risposte su compiti complessi. A detta di Google, Gemini 2.5 Pro supera i principali concorrenti, tra cui OpenAI, Anthropic , xAI e DeepSeek, in benchmark di riferimento legati a matematica, coding, comprensione testuale e ragionamento multimodale.

L'introduzione del context window da 2 milioni di token , in arrivo prossimamente, rappresenta un'altra evoluzione cruciale: permetterà al modello di processare quantità di dati enormi, migliorando notevolmente l'efficacia nelle sessioni lunghe. Inoltre, la nativa multimodalità di Gemini gli consente di comprendere e analizzare non solo testi, ma anche immagini, audio, video e codice.

Secondo quanto riportato dal team, il vero progresso rispetto alle versioni precedenti risiede nell'integrazione diretta delle capacità di pensiero nei modelli . Questa architettura consente a Gemini di elaborare le richieste in modo più coerente e analitico, portando a decisioni più precise. "Stiamo costruendo queste capacità di ragionamento direttamente in tutti i nostri modelli, così da poter affrontare problemi più complessi e supportare agenti più capaci e consapevoli del contesto", scrive Google nel post di annuncio ufficiale.

Prestazioni già verificate nei test

Demis Hassabis, CEO di Google DeepMind, ha definito Gemini 2.5 Pro "un modello all'avanguardia, primo su LMArena con un vantaggio di +39 punti ELO". La piattaforma LMArena, infatti, valuta la capacità dei modelli AI di interagire con compiti complessi attraverso sfide simulate. In una dimostrazione pubblicata da Google, il nuovo modello è stato in grado di programmare un semplice videogioco partendo da un unico prompt, sfruttando il suo nuovo approccio "ragionato" per elaborare struttura, logica e interazioni.

Gemini su Android

Per ora, Gemini 2.5 Pro è disponibile all'interno di Google AI Studio e come modello selezionabile per gli abbonati Gemini Advanced. Chi ha accesso potrà esplorare le nuove capacità del modello direttamente dall'app, in attesa di una più ampia diffusione nei servizi Google.