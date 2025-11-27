Google Maps in bianco e nero è disponibile per Pixel 10: la modalità permette di prolungare la durata della batteria

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato della nuova modalità di Google Maps in bianco e nero . Si tratta di una funzione di risparmio energetico, che consente quindi di navigare risparmiando diverse ore di autonomia della batteria. L'interfaccia cambia, di conseguenza, e adotta elementi semplici, conservando esclusivamente le informazioni più importanti. Tuttavia, si tratta per ora di un'esclusiva per gli smartphone Pixel 10 , ma non è detto che non possa approdare anche sugli altri dispositivi. Vediamo quindi come funziona e come attivarla.

Come attivare la modalità risparmio energetico su Maps

Come vi abbiamo detto, questa modalità era stata annunciata in occasione del Pixel Drop di novembre. Adesso, è disponibile ampiamente su tutti i dispositivi Pixel 10. Per attivarla dovrete dapprima aprire Google Maps, andare nelle Impostazioni e poi su Navigazione. Fatto ciò, basterà andare nella sezione dedicata alla guida e cercare la modalità risparmio energetico.

Dove trovare la modalità

Lo schermo verrà quindi oscurato, passando in bianco e nero, mostrando esclusivamente le informazioni più importanti e il percorso di navigazione. Questa modalità utilizza una funzionalità Android chiamata AOD Min Mode: in pratica Maps può funzionare su Always-on-Display con un consumo energetico minimo. Anche la luminosità e la frequenza di aggiornamento sono ridotte, sfaccettatura particolarmente utile per schermi OLED.

Google Maps in bianco e nero

Stando a quanto riportato da Google, con questa funzione potrete guadagnare fino a quattro ore extra di navigazione.