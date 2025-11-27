Google Maps in bianco e nero è disponibile per Pixel 10: la modalità permette di prolungare la durata della batteria

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato della nuova modalità di Google Maps in bianco e nero. Si tratta di una funzione di risparmio energetico, che consente quindi di navigare risparmiando diverse ore di autonomia della batteria. L'interfaccia cambia, di conseguenza, e adotta elementi semplici, conservando esclusivamente le informazioni più importanti. Tuttavia, si tratta per ora di un'esclusiva per gli smartphone Pixel 10, ma non è detto che non possa approdare anche sugli altri dispositivi. Vediamo quindi come funziona e come attivarla.
Come attivare la modalità risparmio energetico su Maps
Come vi abbiamo detto, questa modalità era stata annunciata in occasione del Pixel Drop di novembre. Adesso, è disponibile ampiamente su tutti i dispositivi Pixel 10. Per attivarla dovrete dapprima aprire Google Maps, andare nelle Impostazioni e poi su Navigazione. Fatto ciò, basterà andare nella sezione dedicata alla guida e cercare la modalità risparmio energetico.
Lo schermo verrà quindi oscurato, passando in bianco e nero, mostrando esclusivamente le informazioni più importanti e il percorso di navigazione. Questa modalità utilizza una funzionalità Android chiamata AOD Min Mode: in pratica Maps può funzionare su Always-on-Display con un consumo energetico minimo. Anche la luminosità e la frequenza di aggiornamento sono ridotte, sfaccettatura particolarmente utile per schermi OLED.
Stando a quanto riportato da Google, con questa funzione potrete guadagnare fino a quattro ore extra di navigazione.
Alcuni limiti
Oltre ad essere un'esclusiva per dispositivi Pixel 10, questa funzione si può attivare solo in modalità guida, quindi non supporta la navigazione per chi usa una bicicletta, mezzi pubblici o va a piedi. Non sappiamo ancora se verranno implementate ulteriori novità, quindi vi aggiorneremo in tal caso.
Inoltre, non è supportato l'orientamento orizzontale del telefono, bensì solo quello verticale. E voi che ne pensate? Vorreste questa modalità anche sugli altri smartphone? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.