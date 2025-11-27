I siti devono rimuovere gli annunci falsi dalle piattaforme: ecco le nuove regole UE contro le truffe online

L'Unione Europea ha definito un pacchetto di norme che punta a ridurre in modo significativo i rischi legati alle frodi nei pagamenti digitali. Si tratta di un intervento che arriva dopo anni di crescita costante delle transazioni online e di un aumento dei casi di phishing, furto di identità e operazioni non autorizzate. Le istituzioni europee hanno scelto di intervenire sia sul fronte della sicurezza delle infrastrutture bancarie sia su quello della responsabilità delle piattaforme online, con l'obiettivo di tutelare gli utenti e rendere il mercato dei pagamenti più trasparente.

L'accordo raggiunto tra Parlamento europeo e stati membri definisce una cornice più chiara per chi gestisce transazioni digitali. Le nuove regole non mirano solo a risarcire le vittime ma intendono prevenire le frodi, obbligando gli operatori a rafforzare i controlli e a intervenire rapidamente in caso di attività sospette. Nel dibattito europeo è emersa inoltre l'esigenza di garantire accesso ai servizi essenziali anche per le comunità rurali e per chi non può affidarsi esclusivamente a strumenti automatizzati.