Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: nuove specifiche, dettagli, possibili prezzi e immagini

Presente anche il chip Titan M2 per la sicurezza e un processore d'immagine custom. La fotocamera è particolarmente migliorata, con sensore principale da 50MP, uno ultra-grandangolare da 12MP e una serie di strumenti per processare le foto, con il Pixel 6 Pro che dovrebbe avere anche un tele con zoom ottico 4x da 48MP.

Per quanto riguarda i prezzi, secondo M. Brandon Lee di This is Tech Today dovrebbero aggirarsi sui 649 euro per quanto riguarda Google Pixel 6 e 899 euro per Pixel 6 Pro, traducendo in questo modo un'affermazione fatta proprio da Rick Osterloch, SVP di Google, secondo il quale il modello Pro sarà piazzato nella fascia Premium mentre lo standard sarà un "premium mainstream".