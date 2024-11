Google Pixel 8a da 128 GB torna in sconto su Amazon: vediamo la promozione ora disponibile

Siete in cerca di un buon smartphone di fascia media a un prezzo scontato interessante? Allora dovreste dare un'occhiata alla promozione di Amazon Italia per un Google Pixel 8a, disponibile sia in colore azzurro che in colore nero. Parliamo di uno sconto del 27% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato è 549€. Il prezzo attuale non è in realtà il più basso di sempre, ma parliamo di circa 9€ di differenza: si tratta quindi di un'ottima promozione. Segnaliamo poi che lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e che è subito pronto per la spedizione.