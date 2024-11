ChatGPT introduce la funzione di ricerca nelle conversazioni per utenti Plus

OpenAI ha recentemente introdotto una novità molto utile per ChatGPT: la possibilità di cercare tra le conversazioni già avute con l'IA. Ora, se si desidera riprendere una discussione su idee per feste, rivedere riflessioni sull'etica dell'IA o tornare a un suggerimento ricevuto in passato, sarà molto più semplice farlo grazie allo strumento di ricerca. La funzionalità è attualmente disponibile per gli utenti ChatGPT Plus sia sul web che sulle app mobili. OpenAI ha comunicato che gli utenti free avranno accesso alla funzione nelle prossime settimane.

Come funziona la ricerca nelle conversazioni Una volta attivata nel proprio account, la funzione di ricerca può essere utilizzata sia su desktop che su dispositivi mobili. Sul web, l'icona della lente d'ingrandimento è visibile nell'angolo in alto a sinistra. Da qui, digitando una parola chiave, si possono visualizzare i risultati sia per i titoli delle chat sia per i contenuti all'interno di esse. Basta cliccare su una conversazione per riaprirla o, se il campo di ricerca è vuoto, è possibile avviare una nuova chat. La ricerca in ChatGPT. Sugli smartphone, il pulsante di ricerca si trova in alto a destra dell'interfaccia; dopo aver aperto la barra laterale, si può digitare il termine da cercare e visualizzare i risultati in tempo reale. Come per la versione web, si può anche iniziare una nuova conversazione direttamente dalla schermata di ricerca.