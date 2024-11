Civilization VII è in sconto con il preordine di Instant Gaming

Nuove caratteristiche e modalità di gioco

Potrai esplorare, costruire e conquistare in un mondo in cui le tue scelte strategiche definiranno il destino del tuo impero. Ogni epoca offre sfide uniche e nuovi modi per far evolvere la tua civiltà, con bonus e unità speciali che ti permetteranno di plasmare il corso della storia.

Questa edizione introduce il Pacchetto Tecumseh e Shawnee come bonus preordine, disponibile anche nelle edizioni Deluxe e Founders. Inoltre, Civilization VII separa per la prima volta leader e civiltà, permettendoti di combinare abilità e strategie per creare un impero unico.