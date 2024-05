Google Pixel 8a è ufficiale: specifiche tecniche e prezzi

Il Pixel 7a si è affermato come uno dei migliori dispositivi Android dello scorso anno e sulla scia del successo riconosciuto da pubblico e critica, il colosso di Mountain View torna torna con il nuovo Google Pixel 8a, uno smartphone che si prepara a raccogliere il testimone del suo predecessore. Dopo le tante voci di corridoio che hanno anticipato design e specifiche dell'inedito dispositivo, Google è quindi pronta a lanciare il Pixel 8a, accompagnato dall'ultimo chip della casa, il Google Tensor G3. Scopriamo tutti i dettagli sulle specifiche e sui prezzi del nuovo Google Pixel 8a .

Caratteristiche da top di gamma

Il Pixel 8a nella colorazione Azzurro Cielo

Google Pixel 8a porta in dote molte delle funzionalità che accompagnano i top di gamma della casa come Pixel 8 e Pixel 8 Pro, grazie ad un comparto tecnico di assoluto livello, a partire dal display Actua da 6.1 pollici con tecnologia OLED e risoluzione di 1800 x 2400 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, picchi di luminosità fino a 2000 nit, supporto a HDR e rivestimento in Gorilla Glass 3.

Il cuore del nuovo dispositivo è spinto dal processore Google Tensor G3, al fianco del coprocessore di sicurezza Titan M2, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR5x e da due tagli di memoria UFS 3.1 da 128 e 256 GB.

Il blocco camera posteriore è equipaggiato con una grandangolare Quad PD da 64 MP e sensore da 1/1,73'' e da una fotocamera ultrawide da 10 MP con apertura ƒ/2.2, il tutto con stabilizzatore ottico ed elettronico. La fotocamera anteriore da 13 MP ha invece un'apertura ƒ/2.2 con larghezza pixel da 1,12 μm.

La connettività è garantita dal supporto a Wi-Fi 6E e dal Bluetooth 5.3 con supporto a NFC e Google Cast, mentre la batteria da 4492 mAh promette fino a 24 ore di autonomia con supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless.

Il Pixel 8a nella colorazione Black Obsidian

Come abbiamo accennato il nuovo Google Pixel 8a sarà in grado di supportare alcune delle funzionalità dei top di gamma della casa, grazie al processore Tensor G3. Tra queste spiccano Scatto Migliore, Magic Editor e Gomma Magica Audio, tre strumenti che possono trasformare il dispositivo in una vera e propria macchina creativa con il supporto dell'intelligenza artificiale.

Scheda tecnica Google Pixel 8a