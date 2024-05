Google Pixel Tablet arriva in Italia: prezzo e data di lancio

Presentato originariamente durante il Google I/O 2023, il Google Pixel Tablet arriva finalmente in Italia a quasi un anno di distanza dal lancio americano, accompagnato dal chip Google Tensor G2 e da una serie di offerte per il nostro paese.

Dal punto di vista delle specifiche insomma, l'arrivo di Google Pixel Tablet non porta in dote nessuna novità, mentre a cambiare sono il contenuto dell'offerta e i prezzi. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul lancio italiano di Google Pixel Tablet.

Design iconico e Google Tensor G2 Google Pixel Tablet arriva in Italia con il design classico che lo contraddistingue e nelle colorazioni grigio creta e grigio verde, con frame in alluminio e rivestimento in nano-ceramica. La parte frontale è caratterizzata da un ampio display da circa 11 pollici circondato da cornici piuttosto visibili che nella parte superiore integrano la fotocamera anteriore.

Nella parte posteriore domina invece il logo dell'azienda, mentre la fotocamera posteriore è posizionata nella parte in alto a sinistra. Nello stesso angolo sono poi posizionati tutti i pulsanti, tra cui spiccano quello di accensione e il bilanciere per il controllo del volume, nonché il sensore per le impronte digitali. Infine i quattro speaker che sono posti sui lati.

Il tutto per dimensioni di 258 x 169 x 8,1 mm e un peso totale di 493 grammi. Sul versante delle specifiche tecniche Google Pixel Tablet porta in dote il processore Google Tensor G2 accompagnato dal coprocessore di sicurezza Titan M2, 8 GB di RAM LPDDR5 e due tagli di memoria UFS 3.1 da 128 e 256 GB.

Il display LCD da 10,95 pollici offre una risoluzione di 2560 x 1600 pixel con rapporto 16:10 e una luminosità tipica di 500 nit.

La fotocamera anteriore e quella posteriore sono entrambe da 8 MP e possono contare su un sensore da 1/4'', mentre sul fronte dell'autonomia la batteria da 27 W/h promette fino a 12 ore di streaming video. Potete trovare tutti i dettagli nella nostra recensione di Google Pixel Tablet. Scheda tecnica Google Pixel Tablet Dimensioni: 258 x 169 x 8.1 mm

258 x 169 x 8.1 mm Peso: 493 grammi

493 grammi Display: IPS LCD da 10,95" Risoluzione 1600 x 2560 Refresh rate a 60 Hz Luminosità massima 500 nit Aspect Ratio 16:10

SoC: Google Tensor G2

Google Tensor G2 RAM: 8 GB di tipo LPDDR5

8 GB di tipo LPDDR5 Storage: 128 o 256 GB di tipo UFS 3.1

128 o 256 GB di tipo UFS 3.1 Fotocamere posteriori: Principale 8 MP, f/2.0, 24mm

Fotocamera frontale: Principale 8 MP, f/2.0, 24mm

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6

802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth: 5.3

5.3 Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale Colori: Grigio Creta Grigio Verde

Batteria: 7020 mAh

7020 mAh Prezzo: 8 GB RAM + 128 GB | 499€ 8 GB RAM + 256 GB | 619€ 8 GB RAM + 128 GB + base di ricarica | 599€ 8 GB RAM + 256 GB + base di ricarica | 719€