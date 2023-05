Google Play Games per PC arriva in Italia, dettagli e requisiti di sistema

Dopo oltre un anno di attesa, Google Play Games per PC è finalmente approdato anche in Italia. Per chi non lo sapesse, è un'applicazione, ancora in fase beta, che consente di giocare a una selezione di oltre 100 titoli Android su PC Windows.

Grazie all'applicazione Google Play Games è quindi possibile giocare utilizzando mouse e tastiera, beneficiare di prestazioni maggiori (in base alla specifiche del vostro PC) e godere di uno schermo sicuramente più grande di quello di uno smartphone o un tablet.

Non si tratta dell'unico vantaggio, visto che l'applicazione garantisce la sincronizzazione senza interruzioni tra dispositivi e l'integrazione di Google Play Points, il programma fedeltà della piattaforma. Se siete interessati, potrete scaricare l'applicazione in maniera completamente gratuita a questo indirizzo.

Tra i giochi attualmente disponibili troviamo ad esempio Dragon Ball Legends, Asphalt 9: Legends, Just Dance Now, Final Fantasy BE: WOTV, Arknights, Lineage 2M, Jetpack Joyride e Mobile Legends: Bang Bang, giusto per citarne alcuni, con Google che afferma che la lista è in continua espansione.

Di seguito abbiamo elencato i requisiti minimi e consigliati per utilizzare utilizzare Google Play Games per PC.

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 (v2004)

Spazio di archiviazione: SSD con almeno 10 GB disponibili

RAM: 8 GB

GPU: GPU Intel UHD Graphics 630 o equivalente

Processore: 4 core fisici della CPU

Consigliati per prestazioni migliori

Sistema operativo: Windows 10 (v2004)

Spazio di archiviazione: SSD con almeno 10 GB disponibili

RAM: 8 GB

GPU: GPU adatta ai giochi (vedi elenco sottostante)

Processore: 8 core logici

Altri requisiti

Account amministratore di Windows

La virtualizzazione hardware deve essere attiva

GPU consigliate