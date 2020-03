Google Play Store, controllare quanti utenti hanno scaricato un'app adesso è più facile

Nelle ultime ore la società di Mountain View ha aggiunto una nuova funzione al suo store digitale, il Google Play Store presente su ogni smartphone Android in circolazione. Permetterà di controllare più facilmente quante volte è stata messa in download una singola applicazione. Scopriamo insieme tutte le novità.

Controllare quanti utenti hanno scaricato un'app dal Google Play Store adesso è più facile. Molto più facile, in verità: la funzione ricerca infatti mostrerà il nuovo valore subito accanto al rating dell'applicazione che vi interessa. Facciamo un rapido esempio: cercando "Google" su Google Play Store vi verrà mostrata, ad esempio, l'app di Google Earth. Attualmente la sua valutazione si attesta su 4,4 stelle (e questo valore era già presente); subito accanto appare il nuovo, cioè l'indicatore degli oltre 100 milioni di download. L'aggiornamento della nuova funzione arriverà lato server, se attualmente non è presente sul vostro smartphone.

A cosa serve questa nuova indicazione? Il criterio è il seguente: se un'app è stata scaricata milioni e milioni di volte, in parte questa è anche una garanzia della sua affidabilità. Ma nessuno comunque può permettervi al riparo dalle app con malware presenti su Google Play Store: il principale criterio da utilizzare in questo caso è il buonsenso.

Ovviamente per conoscere maggiori dettagli su ogni singola app che vi interessa del Google Play Store la funzione ricerca integrata non basta più: dovrete selezionare la pagina della singola app e poi studiarla con calma. Eccovi comunque un'utile immagine.