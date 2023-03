GORN, un video di gameplay da 9 minuti catturato su PlayStation VR2

GORN è protagonista di uno spettacolare video di gameplay della durata di circa nove minuti, catturato da IGN su PlayStation VR2. Come se la cava il visore per la realtà virtuale di Sony con il titolo sviluppato da Free Lives?

A quanto pare, molto bene: i combattimenti in prima persona del gioco, con il loro peculiare stile fumettoso ma decisamente sanguinolento, vengono rappresentati alla grande sul dispositivo VR di PS5, che potrebbe spingere ulteriormente le vendite di GORN, già oltre il milione di copie.

Al comando di un gladiatore, il nostro compito in GORN sarà quello di sopravvivere a scontri sempre più cruenti e complessi, rinchiusi fra le mura di un'arena che si riempirà di volta in volta di feroci avversari, pronti a prendersi la nostra vita.

Per riuscire a portare a casa la pelle dovremo dunque afferrare qualsiasi arma disponibile, dalle mazze ferrate agli scudi per proteggerci dagli attacchi, misurando bene le distanze per affondare i colpi ed evitare di finire storditi o a terra.