The Last of Us Parte 1, Greg Miller rivela un trucco per giocare senza problemi

Avete problemi con The Last of Us Parte 1 per PC? Niente paura: Greg Miller ha rivelato un trucco che consente di fruire dell'esperienza offerta dal remake targato Naughty Dog in maniera semplice e veloce, senza inconvenienti o attese.

Sì, ok, si tratta di una clamorosa trollata. Miller prende spunto dalle tante recensioni negative di The Last of Us Parte 1 su Steam e dai ben noti problemi tecnici del porting per suggerirci di giocarlo su PS5, pisciandosi addosso dalle risate mentre spiega la sorprendente procedura.

"Vi basterà premere X e il gioco si caricherà istantaneamente", dice il creatore di Kinda Funny riferendosi alla questione della lunghissima compilazione degli shader. "Del resto The Last of Us Parte 1 è stato sviluppato per girare su di un unico sistema, non sulla moltitudine di configurazioni PC che esistono al mondo."

La scenetta prosegue quando Greg presenta agli spettatori un oggetto misterioso, il DualSense, spiegando che a un certo punto qualcuno si è chiesto perché diavolo utilizzare un mouse e una tastiera, e ha prodotto dunque questa innovazione "per giocare come persone adulte".

E poi, vabbè, il giornalista suggerisce ai giocatori PC anche l'uso di un ulteriore dispositivo: un pezzo di sapone per lavarsi via di dosso le sudaticce sessioni estive di RTS nello scantinato.