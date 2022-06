Gotham Knights: quanto è grande rispetto ai precedenti giochi? Il team spiega

Gotham Knights è in arrivo fra pochi mesi, ma questo non significa che sappiamo tutto del gioco. Ad esempio, non sappiamo quanto sia grande rispetto a Batman Arkham Knight e ai precedenti giochi: o per meglio dire, non sapevamo. Il team di sviluppo ha infatti spiegato che quella di Gotham Knights è "la più grande versioni di Gotham" mai creata.

L'informazione arriva da un'intervista con Game Informer. Il produttore esecutivo Fleur Marty ha confermato che "si tratta della più grande versione di Gotham che è mai stata rappresentata in un videogioco". Secondo il produttore, il team di sviluppo è particolarmente focalizzato "sulla densità e sulla verticalità". Aggiunge anche che l'ambientazione "ha molti strati".

Geoff Ellenor, Game Director, conferma le parole di Marty: "Non ho messo una mappa sopra l'altra, ma la nostra Gotham è uno spazio grande. Tendo a spendere molte delle chiamate Zoom sulla Batcycle mentre guido in giro per Gotham. Si tratta di uno dei modi più veloci e rilassanti per muoversi in giro per la città. L'impressione che ti dà è di un grande luogo".

I protagonisti di Gotham Knights

In poche parole, non ci si deve preoccupare delle dimensioni dell'ambientazione. Anche le parole sulla densità e sulla verticalità sono rassicuranti, perché lasciano sottintendere che il team di Gotham Knights non si è focalizzato solo sui metri quadri di mappa ma anche sui dettagli di ogni luogo.

Per sapere se il lavoro da loro svolto sia di qualità, dovremo attendere la versione completa che arriverà il 25 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Ricordiamo che le versioni PS4 e Xbox One sono state cancellate.

Gli sviluppatori hanno inoltre recentemente commentato anche un altro dettaglio ritenuto importante dai giocatori: Batgirl e la sua disabilità.