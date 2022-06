Marvel: Kevin Feige parlerà della prossima grande saga "nei prossimi mesi"

Marvel è al lavoro, in questo momento, per portare sul grande schermo gli ultimi prodotti della Fase 4. Il Marvel Cinematic Universe non ha riservato enormi sorprese in quest'ultima saga, soprattutto rispetto alle precedenti che erano legate a Thanos e alle Gemme dell'Infinito. Alcune novità sono però in arrivo nei prossimi mesi.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha parlato con Total Film per un'intervista dedicata a Thor: Love and Thunder e ha detto: "Nel mentre ci avviciniamo alla fine della Fase 4, penso che le persone inizieranno a vedere in che direzione andrà la prossima saga. Penso che ci siano stati già molti indizi che sono abbastanza chiari per me, riguardo alla direzione della saga, ma saremo un po' più diretti riguardo a ciò nei prossimi mesi. Fisseremo un piano, così il pubblico che vuole vedere l'immagine completa potrà vedere un po' di più di quello che verrà".

Per il momento quindi è troppo presto per avere informazioni ufficiali riguardo al futuro del Marvel Cinematic Universe, ma non dovrebbe mancare troppo. Feige afferma che sono già disponibili alcuni indizi riguardo a ciò che verrà e supponiamo che i fan più attenti si siano già fatti le proprie idee. Diteci, quali sono?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è uno degli ultimi successi Marvel

Per il momento, Marvel significa sopratutto Ms. Marvel: ecco la recensione del secondo episodio.