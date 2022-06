Ara: History Untold, prime immagini del nuovo strategico esclusivo per PC e Xbox

Ara: History Untold è il nuovo gioco di Oxide, uno strategico a turni che sembra proporre le dinamiche e le ambientazioni a ispirazione storica di altri classici del genere come Civilization, che si mostra oggi in quelle che sembrano essere le prime immagini tratte dal gameplay.

Le riporta Jez Corden su Twitter e le prendiamo da lì, ma si tratta in verità di frame presi dai brevissimi frammenti di gameplay mostrati durante l'Xbox Showcase Extended del 14 giugno, dove il gioco è tornato a mostrarsi più nel dettaglio dopo il trailer di presentazione cinematico diffuso in occasione del primo Xbox & Bethesda Showcase 2022 del 12 giugno.

Le immagini mostrano qualcosa di quello che dovrebbe essere Ara: History Untold e la chiara ispirazione che trae dai classici del genere. Il gioco è uno strategico a turni di tipo 4X che consente di attraversare diverse epoche storiche portando avanti una civiltà verso l'affermazione globale.

Non sono ancora state diffuse moltissime informazioni al riguardo, ma Oxide ha intanto lanciato un sito ufficiale di Ara: History Untold, dal quale è possibile trarre ulteriori dettagli, in attesa di conoscerlo meglio.

Tra le informazioni che attendiamo ci sono anche le piattaforme, visto che non è ancora chiaro se l'uscita sia prevista sia su PC che su Xbox in contemporanea o inizialmente solo su PC, come riferito dallo stesso Corden.