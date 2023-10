Gran Turismo 7 in sconto su Amazon Italia: vediamo il prezzo ora proposto

Tramite Amazon Italia è possibile sfruttare un'offerta per Gran Turismo 7 in versione PS5. Lo sconto segnalato è di 17.51€, ovvero del 26%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 67.50€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma è il migliore del 2023. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Gran Turismo 7 è il più recente gioco di guida di Polyphony Digital. Dispone di centinaia di automobili ricreate per essere il più fedeli possibili e viene regolarmente aggiornato per ampliare i contenuti, il parco auto, i tracciati (che sono oltre 90 sin dal lancio) e non solo.