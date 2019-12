GRID Autosport per Nintendo Switch, supporto per Nintendo Labo nel 2020

GRID Autosport su Nintendo Switch supporterà presto anche Nintendo Labo, attraverso un nuovo aggiornamento previsto per il 2020, in base a quanto riferito da Codemasters di recente.



GRID Autosport è stato convertito da Feral Interactive su Nintendo Switch con buoni risultati. Il racing game in questione si è recentemente aggiornato in tale versione con varie nuove funzionalità tra cui un multiplayer wireless locale per un massimo di otto giocatori e lo schermo condiviso per due giocatori, ma a quanto pare il supporto non è finito qui.



Feral ha infatti fatto sapere che per il 2020 è previsto un altro aggiornamento che consentirà a GRID Autosport di supportare anche Nintendo Labo. Non è ancora chiaro precisamente in cosa consista questo supporto ma sembra che abbia a che fare con il Kit Veicoli, introducendo probabilmente il supporto per il volante come accessorio da utilizzare nel gioco. Restiamo comunque in attesa di ulteriori delucidazioni.