GTA 5: un database trapelato in rete include dei riferimenti a Bully 2 e DLC della storia

Uno di questi file inoltre descrive una sequenza con Trevor di GTA 5 mentre usa un jetpack, che potrebbe essere in realtà un'idea scartata per un DLC singleplayer e successivamente riutilizzata per una delle missioni di GTA Online , nello specifico "Doomsday Heist". Un altro utente di Twitter, @GlowDevs, fa notare che il database contiene numerosi riferimenti a "CNC", che sembra essere la modalità "Cops 'n' Crooks".

Come riportato dall'utente di X | Twitter dall'utente @billsyliamgta, i file includono delle stringhe con riferimenti a Bully 2 così come altri giochi come Grand Theft Auto 4, Midnight Club Los Angeles e Red Dead Redemption 2.

Un file all'interno di un database di GTA 5 apparentemente è trapelato in rete e sembrerebbe includere alcuni riferimenti su alcuni progetti scartati da Rockstar Games, come ad esempio dei DLC della storia e Bully 2 .

Bully 2 vedrà mai la luce?

Non è la prima volta che si parla di un possibile sequel di Bully 2, con vari report che affermano che in passato Rockstar Games ha in più occasioni tentato di aver di dare vita a un nuovo gioco, salvo poi rinunciare a lavori in corso.

Ad esempio, nel 2019 era trapelato che Bully 2 era stato in sviluppo presso Rockstar New England, con i lavori che si erano interrotti dopo 18 mesi. Ancora prima, nel 2010, lo stesso studio aveva lavorato per un anno a una build con gameplay open-world.

Sempre stando alle indiscrezioni, pare che il cofondatore di Rockstar Dan Houser e alcuni sviluppatori hanno scritto una sceneggiatura per Bully 2 già nel 2008, che conteneva le prime scene e un abbozzo del resto della storia.