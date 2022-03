GTA 5: la differenza tra i tempi di caricamento su PS5 e PS4 è abissale

La versione PS5 di GTA 5 a quanto pare risolve uno dei problemi più fastidiosi della precedente iterazione per PS4, ovvero i tempi di caricamento interminabili, che sulla console ammiraglia di Sony sono almeno il triplo più veloci, stando ad alcuni test.

Come segnala la redazione di VGC, la versione PS5 di GTA 5 impiega 27 secondi per avviare la campagna singleplayer partendo dal menu principale, mentre quella PS4 invece ci mette ben un minuto e 33 secondi. Parliamo in ogni caso di tempi caricamento a prescindere piuttosto lunghi, ma indubbiamente si tratta di un bel passo in avanti.

Come potrete notare nel video di IGN qui sotto, per caricare un autosalvataggio sono necessari 18 secondi su PS5 e ben 2 minuti e 6 secondi su PS4, una differenza abissale. Per ricominciare una missione servono circa 5 secondi sulla console ammiraglia di Sony e 17 secondi su quella old-gen. Infine, per avviare una nuova partita bastano 11 secondi su PS5, mentre su PS4 potete tranquillamente farvi un caffè nell'attesa, dato che sono necessari 2 minuti e 16 secondi.

Vi ricordiamo che GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S è disponibile da oggi, martedì 15 marzo. Sono disponibili due edizioni, la "Story Mode" che include single e multiplayer e GTA Online standalone che invece include il solo comparto multigiocatore. Per i primi tre mesi potrete acquistarli a un prezzo scontato, con gli abbonati a PlayStation Plus che inoltre possono riscattare gratuitamente GTA Online.