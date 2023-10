GTA 6: i tanti contenuti di ottobre di GTA Online fanno pensare che il nuovo gioco stia per essere annunciato

I giocatori di GTA 5 ritengono che l' annuncio di GTA 6 sia imminente. Il motivo? A ottobre 2023 Rockstar Games ha già pubblicato molti contenuti per GTA Online . La ratio sarebbe che lo studio non vuole che i nuovi contenuti del suo gioco online si scontrino con l'annuncio del nuovo capitolo, che naturalmente catalizzerà l'attenzione generale.

Un'altra teoria

Naturalmente è giusto specificare che si tratta soltanto dell'ennesima teoria dei fan. Ma il sommarsi di piccoli segnali, o abbagli, come direbbe qualcuno, in merito all'annuncio di GTA 6, che prima o poi dovrà arrivare, si sta facendo a suo modo interessante, tanto da far pensare a una strategia precisa del marketing di Rockstar Games, che secondo alcuni starebbe galvanizzando la fanbase con accenni e trovate, senza però annunciare niente di concreto.

La teoria dei contenuti ottobrini di GTA Online viene considerata molto credibile dalla comunità, che ormai disseziona ogni nuovo brandello di pixel alla ricerca dei segni dell'avvento.

"È solo una mia impressione o sembra che Rockstar stia rilasciando letteralmente tutto ciò che aveva pianificato per ottobre nei giorni scorsi?" ha scritto TheRealCVDY su Reddit, aggiungendo: "Hanno pubblicato più post al giorno su tutti i loro social media, coprendo molte cose diverse aggiunte o riportate su GTA Online nei passati 3-4 giorni. Sono molto più attivi del normale. Di solito non distribuiscono i contenuti di ottobre in modo graduale lungo tutto il mese? Non c'è molto altro che potrebbero rilasciare negli ultimi venti giorni di ottobre."

Quindi la teoria: "In relazione a GTA VI, sembra che stiano pubblicando ora tutto ciò che hanno per consentire a tutti di goderselo per le prossime due settimane, prima di annunciare il gioco."

Alla fine viene specificato che è solo pura speculazione, ma altri si sono aggiunti confermando la stranezza e manifestando l'auspicio che finalmente sia arrivato il momento di GTA 6.