Hades 2 vola alto nei voti di Famitsu, ma non è l'unico

Si tratta di due valutazioni alquanto alte, sebbene Famitsu non sia proprio famosa per essere particolarmente contenuta nelle sue valutazioni.

Questi sono i voti assegnati nel numero 1918 di Famitsu:

È uscito il nuovo numero della rivista nipponica Famitsu , in questo caso piuttosto "snello" sul fronte delle recensioni che sono solo due, ma entrambe dedicate a giochi di notevole livello, con valutazioni decisamente alte .

Due titoli di notevole interesse

A dire il vero, Hades 2 ha ricevuto voti anche decisamente più alti altrove, dunque non stupisce più di tanto che si aggiri dalle parti del 40, che sulla rivista in questione rappresenta il perfect score, anche se risulta comunque ancora piuttosto distante da tale livello.

In ogni caso, è evidente che abbia incontrato il favore anche della redazione nipponica, nonostante questa possa avere in diversi casi dei gusti un po' differenti, a dimostrazione dell'universalità del suo apprezzamento.

D'altra parte, è notevole anche il percorso di Digimon Story: Time Stranger. Sebbene sul fronte della critica non abbia particolarmente brillato, il nuovo capitolo nella serie sui mostri digitali si sta confermando un notevole successo.

In particolare, si tratta di un nuovo gioco nella sotto-serie più portata all'adventure e alla narrazione nell'universo dei Digimon, il quale sta facendo segnare numeri importanti in termini di vendite, anche su piattaforme inaspettate come il PC, come dimostrato dalla recente classifica Steam.