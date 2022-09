Half-Life 2: VR Mod disponibile da oggi, per giocare al classico di Valve con i visori VR

Half-Life 2: VR Mod è disponibile da oggi, 16 settembre 2022. Si tratta di una mod molto attesa, completamente gratuita, che consente di giocare al classico di Valve utilizzando i visori per la realtà virtuale e che ha già ricevuto moltissimi apprezzamenti da chi ha avuto modo di provarla.

La versione rilasciata è in realtà una beta pubblica, che consente di completare Half-Life 2 senza problemi. Rispetto a quella che sarà la versione finale mancano solo alcune caratteristiche e ci sono ancora dei bug.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Half Life 2: VR è una modifica di terze parti del classico gioco per PC del 2004 di Valve Software, che aggiunge il supporto completo per la realtà virtuale al gioco originale.

Diventa Gordon Freeman, prendi il piede di porco e immergiti nel mondo di Half-Life 2 come mai prima d'ora! Afferra e lancia oggetti con le mani, sali fisicamente le scale e gioca a palla con Dog come se fossi davvero lì. Combatti contro la Mietitrebbia per le strade di City 17 ricaricando manualmente le tue armi. E anche quando avrai la pistola a gravità, oserai andare a Ravenholm?!

Caratteristiche:

VR a grandezza naturale con controlli di movimento tracciati. Cammina fisicamente, raccogli oggetti e sali le scale come solo la realtà virtuale consente.

Interazioni con le armi intuitive e realistiche, con cambio arma facile e veloce tramite un menu radiale, deposito di munizioni sulla spalla, mirini funzionali, armi a due mani e ricarica manuale.

Opzioni di controllo tra cui; pieno supporto per mancini, mirino laser e "ricarica rapida" in stile arcade.

Funzioni comfort come la vignettatura di movimento e la videocamera del veicolo in terza persona.

(Nota: al momento non è disponibile alcuna opzione di movimento del teletrasporto.)

Riproducibile su qualsiasi visore VR supportato da SteamVR.