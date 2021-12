Harry Potter, un cosplay di Hermione da Alyson Tabbitha per il ventennale del film

La saga cinematografica di Harry Potter ha compiuto vent'anni e Alyson Tabbitha ha deciso di rendere omaggio ai film realizzando un simpatico cosplay di Hermione, il personaggio interpretato da Emma Watson.

In attesa di vedere finalmente il nuovo trailer di Hogwarts Legacy, già pronto da un po' stando ad alcuni rumor, chiudiamo dunque l'anno all'insegna della nostalgia con un'interpretazione che si rifà alle prime pellicole, quando il cast della serie era praticamente composto da ragazzini.

La Hermione di Alyson Tabbitha è dunque molto diversa rispetto alla versione più adulta e affascinante di Kalinka Fox, ma non per questo meno curata e interessante, come da tradizione per i cosplay realizzati dalla modella americana.

"Sono davvero entusiasta di poter rivedere Harry Potter in occasione del ventesimo anniversario", ha scritto Alyson. "Questi film sono stati una parte fondamentale della mia infanzia. Ancora ricordo di quando, da bambina, insieme alle mie sorelle legavamo delle scope sull'altalena e cavalcandole ci sembrava di volare."