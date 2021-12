Rainbow Six Siege: con l’European League si chiude un 2021 di esport

Questo non deve, però, sminuire l'importanza dell'European League. Si tratta a tutti gli effetti del torneo continentale più importante e ambito, una sorta di Champions League di R6S nella quale tutte le 10 squadre più forti d'Europa si sfidano per un ricco montepremi e soprattutto per tanti punti validi per accedere direttamente al Six Invitational.

Giunta alla sesta stagione, la finale dell' European League chiude, come da tradizione, l'anno solare di Rainbow Six Siege . L'anno competitivo, invece, terminerà il 20 febbraio 2022, quando si giocheranno le finali del sesto Six Invitational, il torneo più ambito del circuito esport dello sparatutto tattico di Ubisoft.

Si tratta di una fase nella quale la penultima squadra dell'European League sfida le vincitrici del Winner e del Loser Bracket dell'European Challenger League, ovvero MNM Gaming e HellRaisers. A ottenere l'accesso all'European League 2022 sono stati gli MNM Gaming, che hanno vinto la finale della Challenger League, e i Team Secret che, battendo per 3 a 2 gli HellRaisers, hanno mantenuto per un soffio il loro posto nella massima competizione europea.

I rapporti di forza tra est e ovest Europa si sono completamente ribaltati nelle finali: Team BDS, infatti, ha dominato gli avversari e ha portato a casa la vittoria con un perentorio 3-0 (7-3, 7-0, 7-2) ottenuto anche grazie a una superlativa prova di Shaiiko , l'MVP di tutti e tre i round. Per il 23enne entry fragger francese è stata la chiusura migliore di un anno ricco di soddisfazioni, come dimostrato dal podio ottenuto durante il Six Mexico Major di agosto

Il derby transalpino lo ha vinto, non senza un po' di difficoltà, BDS, mentre gli Empire hanno passeggiato per 2-0 sui malcapitati NAVI. Gli ucraini si sono, però, rifatti nella finale per il terzo posto, battendo per 2 a 1 G2 Eports. Oltre al gradino più basso del podio, la squadra si è aggiudicata 15mila euro, contro i "soli" 10mila vinti dai quarti classificati.

Il momento più atteso di tutti, comunque, sono state le finali . In questo caso si sono scontrati Team BDS contro G2 Esports e Team Empire contro NAVI. Da una parte due formazioni che hanno profonde radici in Francia, dall'altra due team dell'est Europa, ovvero Russia e Ucraina.

2022

Tutti gli occhi sono ora puntati al Six Invitational 2022

A questo punto tutti gli occhi sono puntati al 2022 e non solo perché siamo al 31 dicembre. Le squadre, infatti, hanno adesso un unico obiettivo: il Six Invitational. Se per i 16 migliori team della classifica globale l'attesa è fatta "solo" di allenamenti in previsione del torneo più importante dell'anno, per tutti gli altri ci sono ancora 4 posti disponibili, uno per ogni regione.

Sfortunatamente la prossima edizione del torneo non vedrà partecipare squadre italiane: i Mkers non sono riusciti a bissare l'eccezionale impresa della scorsa stagione, quando non solo arrivarono al Six Invitational, ma si aggiudicarono anche il nono posto.

Chi sarà, invece, la sorpresa di quest'anno? Ma soprattutto, chi vincerà l'ambitissimo torneo? Lo scopriremo solo l'anno prossimo, parafrasando una battuta che sentirete molte volte nel corso delle prossime ore!