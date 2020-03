Harry Potter: Puzzles & Spells annunciato da Zynga, nuovo titolo mobile sulla celebre serie

Zynga ha annunciato un nuovo gioco su Harry Potter, anche se probabilmente non è proprio quello che ci saremmo aspettati visto che Harry Potter: Puzzles & Spells ha ben poco a che fare con la serie di riferimento creata da J.K. Rowling, sebbene sia ambientato nel medesimo mondo magico.



Harry Potter: Puzzles & Spells è infatti un puzzle game classico, basato sull'associazione di colori, ma costruito sulla celebre licenza ufficiale di Warner Bros. relativa a Harry Potter e al mondo di Hogwarts. Questo significa che la classica meccanica dell'associazione dei tre colori/forme, è inserita nel contesto di Harry Potter.



Non per nulla, in questo caso si tratta di associare pietre rappresentanti le quattro case tipiche della serie Harry Potter, ognuna con il suo caratteristico colore, da mettere nella giusta sequenza, con un gameplay simile a quello del vecchio Columns, o più recentemente a Candy Crash e simili.



"Siamo incredibilmente orgogliosi di portare Harry Potter nel portfolio di Zynga, e impegnati nel creare un gioco che sia degno del Wizarding World", ovvero il mondo magico creato da J.K. Rowling e che racchiude tutto l'universo di Harry Potter e derivati, "Combinando l'ubiquità delle piattaforme mobile e l'esperienza nello sviluppo di Zynga in partnership con Warner Bros., stiamo costruendo un gioco che piacerà Haifa di tutte le età in tutto il mondo", ha affermato Bernard Kim, President of Publishing di Zynga.



Harry Potter: Puzzles & Spells non ha ancora una data di uscita ma uscirà prossimamente su iOS e Android, oltre che su Amazon Kindle e Facebook. Oltre alla tipica dinamica da puzzle "match-three", nel gioco ci troviamo anche a raccogliere incantesimi e pozioni, rivivendo vari momenti celebri della serie.



Si rinnova dunque il ricco connubio tra Harry Potter e videogiochi mobile, dopo Harry Potter: Wizards Unite e il recente Harry Potter: Magic Awakened.