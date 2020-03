Castlevania, su Netflix disponibile la terza stagione dell'anime

La terza stagione della serie animata Castlevania è disponibile da oggi su Netflix e prosegue la storia che sembrava conclusa con il finale della seconda stagione. I protagonisti sono sempre Alucard, Belmont e Sypha. Non vi sveliamo altro della trama per non darvi troppe anticipazioni.



La terza stagione di Castlevania è composta da dieci episodi dalla durata di circa mezz'ora l'uno. Si tratta della stagione più lunga delle tre, considerando che la prima era formata da sei episodi, mentre la seconda da otto. Secondo alcuni è anche la migliore, ma questo lo lasciamo giudicare a voi.



Sarà un caso che Konami ha lanciato Castlevania: Symphony of the Night per sistemi mobile proprio in questi giorni? Trattandosi di uno dei migliori capitoli della saga videoludica, se non proprio il migliore, vi invitiamo a giocarci a prescindere dalla serie animata.



Per il resto Konami da tempo non lancia nuovi Castlevania, a parte che per alcuni titoli mobile di scarsa qualità. Speriamo che il successo della serie animata acceleri il ritorno della saga in qualche modo anche nel mondo dei videogiochi.