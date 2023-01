Hellblade 2 e Starfield hanno una finestra di uscita per Jeff Grubb

Intervenuto durante l'ultima puntata del podcast Xbox Two, il giornalista Jeff Grubb ha riferito che sia Senua's Saga: Hellblade 2 che Starfield potrebbero avere una finestra di uscita, fissata rispettivamente alla seconda metà di quest'anno e al mese di giugno.

Alcuni giorni fa un presunto insider ha parlato del periodo di uscita di Senua's Saga: Hellblade 2, dicendo appunto che il lancio è previsto per quest'anno e che dunque l'attesa non si sarebbe protratta ulteriormente, come sembra affermare anche Grubb.

Per quanto riguarda invece Starfield, la data di uscita verrà svelata durante l'evento speciale dedicato che Microsoft ha già annunciato, pur senza ancora fornire una data precisa. Verrà confermata l'indicazione riportata dal giornalista per il mese di giugno?

C'è tuttavia un'ulteriore notizia che Grubb ha rivelato durante il podcast Xbox Two, e cioè che Undead Labs, il team autore di State of Decay, starebbe lavorando a una nuova proprietà intellettuale che verrà annunciata ufficialmente il prossimo anno.

Come al solito si tratta di informazioni da prendere con le pinze, che possiamo considerare semplici rumor per il momento, sebbene Jeff Grubb si sia rivelato nel corso del tempo una fonte piuttosto affidabile per questo genere di anticipazioni.