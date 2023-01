Hideo Kojima ascolta i Maneskin, tra le altre cose

Per la serie "Hideo Kojima fa cose, vede gente", in questo caso riportiamo un particolare interessante sui gusti musicali del game designer, che evidentemente non disdegna i Maneskin, visto che il loro nuovo disco "Rush" compare tra gli ascolti del capo di Kojima Productions.

In uno delle decine di tweet che Hideo Kojima pubblica ogni giorno, possiamo infatti vedere il suo lettore con "Loneliest" dei Maneskin in corso, a dimostrare che sta ascoltando il singolo del gruppo italiano, con tanto di messaggio "buongiorno" a corredo.



A quanto pare, dunque, lo sviluppatore giapponese apprezza la band romana, che sta in effetti riscuotendo un notevole successo anche all'estero, di recente. Non è peraltro l'unico elemento di cultura popolare italiana che viene consumato dall'eclettico game designer, che in passato ha già dimostrato di apprezzare molto anche il cinema nostrano.

E dunque, tra i vari impegni che sembrano pressare Kojima, tra lo sviluppo di Death Stranding 2 e l'ancora misteriosa esclusiva per Xbox che potrebbe intitolarsi Overdose, trova anche il tempo per dedicarsi alle hit pop italiane, cosa che farà sicuramente piacere al gruppo.