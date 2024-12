Hideo Kojima sarà presente ai The Game Awards 2024

Geoff Keighley ha annunciato tramite social network che Hideo Kojima , l'autore delle serie Metal Gear Solid e Death Stranding, tra le altre, attualmente al lavoro su Death Stranding 2: On The Beach e OD , sarà alla cerimonia dei The Game Awards 2024 nel ruolo di presentatore.

Mostrerà i suoi giochi?

Keighley ha sottolineato nel messaggio dell'annuncio che Kojima era presente alla prima edizione dei The Game Awards e che, quindi, non poteva mancare per festeggiarne il decimo anniversario.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Detto questo, i The Game Awards 2024 potrebbero essere un'ottima occasione per tornare a mostrare i suoi giochi in lavorazione, di cui non si conoscono ancora le date d'uscita e di cui in tanti chiedono di saperne di più.

Recentemente Kojima a acquisito i diritti di Death Stranding da Sony, probabilmente per avere le mani libere e renderla una serie multipiattaforma, senza il vincolo di esclusive temporali. Giusto poche settimane fa il primo Death Stranding è stato pubblicato anche su Xbox Series X e S, dopo anni di attesa. Ora è la volta di Death Stranding 2: On The Beach, che per adesso rimane un'esclusiva temporale di PlayStation 5, ma che immaginiamo in futuro arriverà anche sulle piattaforme rivali.