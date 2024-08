Hogwarts Legacy Deluxe Edition per PC (Steam) è in fortissimo sconto su Instant Gaming

Al momento della scrittura, Hogwarts Legacy Deluxe Edition non è in promozione su Steam e acquistarlo tramite Instant Gaming garantisce un ottimo sconto rispetto ai 69,99€ di partenza .

Nel mentre l'estate si avvia verso la fine, nuovi interessanti videogiochi tornano ad essere pubblicati, ma se preferite recuperare a prezzi veramente vantaggiosi alcuni titoli un po' più vecchi, allora dovreste sfruttare le promozioni di Instant Gaming , che ad esempio vi offre Hogwarts Legacy Deluxe Edition in versione PC (Steam) a 26.22€ (la pagina vi segnalerà 21.49€, ma quello è il prezzo senza IVA). Potete trovare lo sconto a questo indirizzo .

Cosa include Hogwarts Legacy Deluxe Edition

Questa versione del videogioco di Warner Bros. propone:

Il gioco completo

Arena di combattimento delle Arti Oscure

Set cosmetico delle Arti Oscure

Cappello a bustina delle Arti Oscure

Cavalcatura Thestral

Hogwarts Legacy è un gioco d'azione in terza persona a mappa aperta nel quale possiamo creare un personaggio che inizierà la Scuola di Magia e Stregoneria dal quinto anno. Il nostro/a mago o strega è però speciale in un altro modo: è in grado di vedere e usare un tipo di magia antica che pochissimo conoscono. Dovremo seguire le lezioni, imparare nuovi incantesimi, combattere contro maghi oscuri e creature pericolose, mentre esploriamo il castello e le valli attorno, completamente missioni principali e secondarie.