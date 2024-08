Metaphor: ReFantazio torna a mostrarsi con 16 minuti di gameplay

Metaphor: ReFantazio è uno dei giochi più attesi di questo autunno, in particolare per i fan del genere JRPG e dei giochi Atlus. Con il lancio che si avvicina a grandi passi, ovviamente il gioco non poteva saltare una vetrina importante come quella della Gamescom 2024, da cui arriva un video con circa 16 minuti di gameplay.

Il filmato si apre con il giocatore che deve scegliere la prossima destinazione da raggiungere. Come probabilmente saprete, in Metaphor: ReFantazio ogni attività e viaggio richiede determinati giorni di tempo, con degli obiettivi specifici di trama che devono essere raggiunti entro una data specifica. Di conseguenza è richiesta una certa pianificazione anticipata per ogni attività.