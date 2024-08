Il nuovo trailer di Metaphor: ReFantazio mostra luoghi, boss e tanto altro

Mentre Studio Zero si prepara a lanciare un nuovo livestream per Metaphor: ReFantazio (si svolgerà la prossima settimana) ha presentato, insieme all'editore giapponese Atlus, un nuovo trailer per il suo imminente gioco di ruolo fantasy. L'occasione è stata lo streaming odierno di Xbox dalla Gamescom 2024, con Microsoft che sembra essere in ottimi rapporti con Atlus e SEGA.