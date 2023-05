Hogwarts Legacy e Star Wars sono i soli giochi PlayStation nella Top 10 giapponese di inizio maggio

Famitsu ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti in formato fisico e delle console più vendute per il periodo tra il 24 aprile e il 7 maggio 2023. Tramite questi dati vediamo che gli unici giochi PlayStation in grado di entrare in Top 10 sono Hogwarts Legacy e Star Wars Jedi: Survivor. Vediamo subito la classifica software completa (tra parentesi le unità totali vendute dall'uscita):

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 32,713 (5,283,684) [PS4] Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games, 05/05/23) - 31,918 (Nuovo) [NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe (Nintendo, 02/24/23) - 27,325 (419,970) [NSW] Pokémon Scarlatto / Pokémon Violetto (The Pokemon Company, 11/18/22) - 23,401 (5,022,302) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 18,304 (4,009,837) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 18,244 (3,130,249) [PS5] Star Wars Jedi: Survivor (Electronic Arts, 04/28/23) - 16,742 (Nuovo) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 16,534 (5,185,620) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) - 14,179 (1,074,358) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) - 12,541 (1,226,636)

Come potete vedere, la classifica giapponese è praticamente una lista delle esclusive Nintendo di maggior successo, più Minecraft. Non è affatto una novità. Di norma gli unici giochi in grado di occupare temporaneamente una posizione in classifica sono le nuove uscite e, infatti, troviamo Hogwarts Legacy e Star Wars Jedi: Survivor, rispettivamente per PS4 e PS5.

Hogwarts Legacy, una scena di inizio gioco

Per quanto riguarda invece i dati di vendita delle console, Famitsu ha indicato questi dati:

Switch OLED Model - 184,609 (4,439,072) PlayStation 5 - 84,999 (2,984,697) Switch - 21,429 (19,299,135) PlayStation 5 Digital Edition - 14,939 (486,274) Switch Lite - 10,487 (5,291,825) PlayStation 4 - 2,067 (7,869,037) Xbox Series S - 674 (252,212) Xbox Series X - 650 (185,609) New 2DS LL (incluso 2DS) - 132 (1,191,553)

Come spesso accade, Nintendo Switch è la piattaforma più venduta, con il modello OLED saldamente in cima. Bene però anche PS5, che supera di molto il resto della lista. Xbox Series continua a essere in coda con il modello S preferito rispetto a X.

Se possiamo fare una previsione, crediamo che la prossima settimana avremo modo di vedere in prima posizione The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (qui la recensione). La domanda è quanto riuscirà a vendere.