The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: risoluzione, frame-rate e altro dall'analisi di DF

Arriva contemporaneamente alle recensioni anche l'analisi tecnica di Digital Foundry su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il nuovo capolavoro per Nintendo Switch che sembra anche spremere a dovere l'hardware ormai un po' datato della console.

Potete vedere qui sotto il video, che effettua una disamina tecnica approfondita del gioco Nintendo, dalla quale ci limitiamo a riprendere alcuni aspetti principali.

Una delle caratteristiche che attira maggiormente l'attenzione è la risoluzione, che dimostra una certa evoluzione nello sfruttamento della macchina.

Con la console nel Dock collegata alla TV, la risoluzione nativa risulta essere 900p, ma attraverso l'uso dell'AMD FSR1 spatial upscaler raggiunge i 1080p, attraverso un upscale automatico. C'è però da dire che la risoluzione non risulta fissa, ma tende a calare quando si sposta la telecamera fino a circa 720p, per poi risalire una volta fermata l'inquadratura.

In modalità portatile, la risoluzione massima è 720p e il gioco si mostra anche in maniera molto positiva, in particolare su Nintendo Switch OLED. Il frame-rate, elemento che fu piuttosto critico all'epoca del lancio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sembra invece ora molto più solido e ancorato stabilmente ai 30 fps, in particolare dopo l'ultimo update messo a disposizione prima del lancio.

Prima di questo aggiornamento, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tendeva a mostrare incertezze in alcune fasi di gioco, specialmente nei momenti graficamente più intensi, ma questi sembrano essere stati in gran parte corretti attraverso gli update. Tuttavia, le performance non sono ancora stabili al 100% e sembra che ci siano situazioni specifiche in cui il frame-rate può calare.

"Penso sia giusto dire che Nintendo ha messo insieme un gioco completo e pulito in maniera impressionante, che ha aspetto e performance migliori di quanto mi sarei aspettato", si legge nel commento di John Linneman di Digital Foundry, "In effetti, a parte per i timori sulle performance prima della patch, l'esperienza di Tears of the Kingdom è stata eccezionalmente positiva. Non ho incontrato bug o comportamenti inattesi nonostante la complessità della simulazione e tutto è parso costruito con grande meticolosità".

Vi rimandiamo inoltre alla nostra recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, gioco che sta raccogliendo primi voti superlativi, che parlano di un capolavoro.