Holstin, trailer del gameplay mostra il sistema di combattimnento del survival horror

Il video qui sotto fa dunque luce su questo aspetto del gioco, che in maniera sorprendente passa a una visuale in terza persona alle spalle del protagonista, alla Resident Evil, quando si apre il fuoco contro un nemico.

Holstin , l'originale survival horror sviluppato da Sonka, si mostra con un trailer del gameplay in cui viene presentato il sistema di combattimento del gioco, in uscita prossimamente su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Un filone aperto alle sperimentazioni

Non c'è dubbio che quello dei survival horror sia da sempre un filone aperto alle sperimentazioni, come dimostrano ad esempio le esperienze di tipo passivo spuntate nel corso degli ultimi anni, quelle cioè in cui non è possibile combattere bensì solo fuggire e nascondersi, come in un horror reale.

La cosa interessante è che anche produzioni rinomate e di riferimento come la saga di Resident Evil hanno riconosciuto e reso omaggio a questa tipologia di prodotti, vedi la sezione dedicata a Donna Beneviento all'interno della campagna di Resident Evil Village.