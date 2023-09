Red Dead Redemption 3 sarebbe 'ufficialmente in sviluppo', secondo un leaker

Nel mentre tutto il mondo aspetta novità su Grand Theft Auto 6, Rockstar Games è impegnata in vari progetti e uno di questi - secondo un leaker - sarebbe anche Red Dead Redemption 3. La fonte afferma infatti che il gioco western è "ufficialmente in produzione".

Il leaker è MyTimeToShineH che ha recentemente segnalato come anche il seguito di Hogwarts Legacy sia in sviluppo. Bisogna precisare che il leaker è noto prima di tutto per la condivisione di informazioni in ambito cinematografico, soprattutto legate ai film Marvel e DC. Non è ancora un leaker videoludico certificato, quindi per il momento dobbiamo solo prendere per buone le sue parole. Chiaramente il leaker non può condividere le proprie fonti.