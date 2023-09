Xbox Series X: vendite +1.056% su Amazon USA, è merito di Starfield?

Sulla base di una segnalazione di un utente di X, tale PeterOvo5, scopriamo che le vendite di Xbox Series X sono aumentate del 1.056% su Amazon USA recentemente. Secondo l'opinione dell'utente è merito di Starfield, che ricordiamo è esclusiva console di Xbox Series X|S.

Starfield è già disponibile in versione accesso anticipato tramite le edizioni speciali (o l'upgrade da sommare alla versione base del gioco su Game Pass), ma sarà disponibile in versione standard dal 6 settembre 2023. Ovviamente non possiamo affermare con totale certezza che l'aumento delle vendite sia condizionato solo da Starfield, ma non è troppo rischioso ritenere che il nuovo gioco di Bethesda abbia giocato il proprio ruolo.