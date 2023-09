Starfield, uno streamer ha perso completamente la testa a causa dei... pronomi

Uno streamer ha perso completamente la testa , esprimendo in diretta tutta la propria rabbia nei confronti degli sviluppatori di Starfield . Per i 30 fps su console? Per la fase esplorativa deludente? Per le animazioni facciali dei PNG? No, per la presenza dei pronomi nell'editor del personaggio.

Ma veramente?

Che Bethesda abbia pensato all'inclusività nell'ambito di un editor altamente dettagliato per la creazione dei personaggi in Starfield appare del tutto normale. Quello che non è normale è una reazione così rabbiosa di fronte a una semplice accortezza che nulla toglie a chi neppure si pone il problema dei pronomi.

Inutile dire che il video sta facendo il giro dei social, rilanciato da una parte da chi fa ironia sullo streamer e sui motivi per cui una persona dovrebbe infervorarsi in questa maniera, dall'altra da chi immancabilmente condivide la sua posizione e le sue lamentele, arrivando persino a chiedere il rimborso di Starfield su Steam per questi motivi.