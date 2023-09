Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Dimension Shellshock, la recensione del nuovo DLC

Ebbene, a circa un anno dal lancio i ragazzi di Tribute Games hanno voluto ringraziare i fan delle TMNT con un DLC dal prezzo particolarmente accessibile, in grado da una parte di aggiungere nuovi e interessanti personaggi al roster, dall'altra di introdurre una modalità sopravvivenza dotata di un certo spessore, perfetta per mettere alla prova i giocatori.

Karai è invece una guerriera determinata e letale, un membro del Clan del Piede, ma con un forte senso dell'onore e la ferma volontà di ripristinare la reputazione del gruppo. In questo caso decide però di aiutare le Tartarughe Ninja , combattendo al loro fianco e mettendo in bella mostra un repertorio composto da manovre veloci e aggressive, inclusa una special in cui proietta le sue ombre sullo schermo.

Partiamo dal roster, che come detto vede l'arrivo di due nuovi personaggi in Dimension Shellshock, Usagi e Karai. Il primo è un coniglio samurai che brandisce una katana e sa come farsi rispettare, eseguendo spettacolari affondi che proiettano in aria i nemici e potenti combinazioni con cui colpirli prima ancora che tocchino terra. La sua mossa speciale genera letteralmente una tempesta di affondi.

La nuova modalità

TMNT: Shredder's Revenge - Dimension Shellshock, uno stage in stile fumetto della modalità Sopravvivenza

È possibile utilizzare Usagi e Karai all'interno della campagna di base del gioco, di cui abbiamo parlato nella recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, ma a tenere banco in Dimension Shellshock è naturalmente la nuova modalità Sopravvivenza, che prova a reinterpretare le meccaniche tradizionali di questo genere di esperienze.

Non si tratta infatti di una sfida fine a sé stessa, bensì di un impianto dai risvolti roguelite: a ogni tentativo, in solitaria oppure in cooperativa per due partecipanti, in locale oppure online, dovremo cercare non solo di arrivare il più lontano possibile, ma anche e soprattutto di raccogliere una certa quantità di cristalli, che andranno a sbloccare miglioramenti permanenti per il personaggio che stiamo utilizzando, dalle vite extra (fondamentali!) al potenziamento delle abilità fisiche.

Questo sistema di progressione ci consentirà di diventare man mano più forti e competitivi, così da superare agevolmente l'assalto dei tanti nemici presenti e dei boss che scandiscono il percorso, tutti particolarmente aggressivi e pronti a infliggerci qualche danno con cui dovremo necessariamente fare i conti, non avendo la possibilità di ripristinare la nostra salute se non in poche e casuali occasioni.

A mischiare ulteriormente le carte c'è la struttura stessa di questa modalità, che si presenta come una sequenza di combattimenti all'interno di uno scenario statico, che attinge al concetto di multiverso per proporci ora interpretazioni fumettistiche in bianco e nero, ora riferimenti ai classici videogiochi delle Tartarughe Ninja, ora ambientazioni orientaleggianti.

TMNT: Shredder's Revenge - Dimension Shellshock, due boss nella modalità Sopravvivenza

Come spesso accade in questi casi, il game over fa parte dell'esperienza e bisogna per forza di cose morire per imparare come si sviluppa il percorso e capire quali modificatori preferire nel passaggio da uno stage all'altro, fra quelli che si limitano a regalarci dei cristalli e quelli che invece offrono boost temporanei o addirittura la possibilità di trasformarsi in Rocksteady, Bebop o nello stesso Shredder, potendo contare su di una barra della salute a parte.

Volendo muovere un appunto alla formula messa in piedi da Tribute Games, si potrebbe dire che magari una progressione condivisa sarebbe stata più agevole per poter cambiare personaggio fra i vari tentativi senza dover ricominciare ogni volta il percorso da capo, ma immaginiamo che l'intenzione degli sviluppatori fosse anche quella di offrire un contenuto ricco di sostanza, da rigiocare ancora e ancora.