HONOR MAGICBOOK 16 e 16 PRO: refresh 144 Hz, GPU da gaming e prezzi bassi per i nuovi laptop HONOR

La lineup di Honor per fine 2021 include il laptop Honor V7, il nuovo Honor MagicBook 14 con CPU Intel di undicesima generazione e schermo touch e i nuovi Honor MagiBook 16 e Honor MagicBook 16 Pro, per noi giocatori i pezzi forti della presentazione visto lo schermo da 144 Hz. Ma è il secondo a spiccare con pochi dubbi in ottica gaming, vista la possibilità di montare fino alla NVIDIA GeForce RTX 3050 con un prezzo, in Cina, inferiore ai 1000 euro.

La serie Honor MagicBook 16 combina schermo da 144 Hz e prezzi molto interessanti

Non che l'Honor MagicBook 16 sia da scartare a priori. Parliamo comunque di opzioni dotate di AMD Ryzen 5 5600H o Ryzen 7 5800H, con 16 GB di memoria e grafica integrata di ottimo livello, che allettano visti i prezzi di partenza rispettivi, sempre in Cina ovviamente, di 661 e 727 euro. Ma l'attenzione non può che andare all'Honor MagicBook 16 Pro, pensato a quanto pare per montare esclusivamente il processore più potente dei due Ryzen da affiancare a una NVIDIA GeForce GTX 1650 nella variante da 6499 yuan, in valuta europea 860 euro, oppure a una NVIDIA GeForce RTX 3050 nella variante da 7299 yuan che da noi, salvo tasse e sorprese, sarebbero 965 euro.

Ottimi, comunque, anche i prezzi per l'Honor V7, un tablet con SoC MediaTek Kompanio 900T e schermo da 90 Hz disponibile sul mercato cinese a partire da 264 euro, e per l'Honor MagicBook 14, un ultraportatile con schermo touch, 4 altoparlanti e GPU Intel di undicesima generazione, che è disponibile in Cina a partire da 819 euro nella variante con grafica integrata e a partire da 925 euro per quella con NVIDIA GeForce MX450. Di seguito le specifiche tecniche degli Honor MagicBook 16 e 16 Pro:

Scheda tecnica Honor MagicBook 16 e 16 Pro

Processore: AMD Ryzen 5 5600H - AMD Ryzen 7 5800H

AMD Ryzen 5 5600H - AMD Ryzen 7 5800H Scheda video: integrata sul base - NVIDIA GeForce GTX 1650 o RTX 3050 sul Pro

integrata sul base - NVIDIA GeForce GTX 1650 o RTX 3050 sul Pro Schermo: 16 pollici IPS FHD (1920 x 1080) 16:10, 300 nit, 144 Hz, gamma sRGB 100%

16 pollici IPS FHD (1920 x 1080) 16:10, 300 nit, 144 Hz, gamma sRGB 100% Memoria: 16 GB DDR4 3200

16 GB DDR4 3200 Storage: SSD NVMe da 512 GB

SSD NVMe da 512 GB Audio: 2 altoparlanti

2 altoparlanti Webcam: 720p (HD)

720p (HD) Connettività wireless: WiFi 6,Bluetooth 5.1, NFC

WiFi 6,Bluetooth 5.1, NFC Porte I/O: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Jack 3,5mm cuffie/microfono

2x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Jack 3,5mm cuffie/microfono Dimensioni: 368 x 236 x 18,2 mm

368 x 236 x 18,2 mm Peso: 1,84 kg (base) / 1,87 kg (pro)

1,84 kg (base) / 1,87 kg (pro) Prezzi (convertiti da yuan):HB16/Ryzen 5 661 euro - HB16 Ryzen 7 727 euro - HB16PRO/Ryzen7/GTX 1650 860 euro - HB16PRO/Ryzen7/RTX 3050 965 euro