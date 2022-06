Horizon Zero Dawn, la serie TV Netflix: la troupe include autori di The Boys e The Expanse

Ulteriori dettagli sulla serie TV Sony di Horizon: Zero Dawn sono emersi in rete in queste ore grazie a una lista dei membri della troupe pubblicata sul sito ufficiale Directors Guild of Canada Ontario, avvistata da Jeff Grubb.

La lista è relativa ai lavori su "Horizon 2074", confermando così in via quasi definitiva il titolo ufficiale della serie televisiva basata sull'opera di Guerrilla Games, suggerito dallo stesso Grubb giusto poche settimane fa.

Inoltre, come notato da VGC, tra le 27 persone presenti nell'elenco ci sono anche l'assistente alla regia Jack Boem che ha lavorato a The Boys e Resident Evil: Welcome to Raccoon City e l'art director Michele Brady, che ha contribuito alla realizzazione di The Expanse e Saw 2.

A maggio Sony ha svelato di essere al lavoro su una serie TV di Horizon: Zero Dawn, che verrà pubblicata su Netflix. Successivamente Jeff Grubb ha affermato che il nome dello show sarà "Horizon 2074" e che narrerà le vicende attraverso due linee temporali differenti: una sarà ambientata nel 2074 e parlerà della caduta della civiltà umana, mentre l'altra si focalizzerà sulle gesta di Aloy che abbiamo vissuto in Horizon: Zero Dawn e Forbidden West.