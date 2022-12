Hot Wheels Unleashed disponibile ora in Xbox Game Pass, ma non la GOTY Edition?

Hot Wheels Unleashed sembra sia ora finalmente disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass, dopo essere stato rinviato qualche giorno fa a data da precisare, sebbene non ci siano ancora comunicazioni ufficiali al riguardo e la questione abbia contorni ancora un po' fumosi, in particolare per quanto riguarda la presenza o meno della Game of the Year Edition.

Alcune segnalazioni, come il tweet di Idle Sloth riportato qui sotto, riferiscono che Hot Wheel Unleashed: Game of the Year Edition sia disponibile adesso in Xbox Game Pass, scaricabile dunque liberamente dagli abbonati ma solo "attraverso la console".



La questione non è chiara, dunque abbia effettuato una veloce verifica: effettivamente, Hot Wheels Unleashed non compare ancora nell'elenco ufficiale dei giochi aggiunti a Xbox Game Pass, ma effettuando la ricerca nel Microsoft Store, vediamo che sulla cover del gioco compare ora l'icona del Game Pass. Questo peraltro è visibile solo facendo la ricerca dallo Store attraverso la console Xbox, non via browser, a quanto pare.

Selezionando il gioco, gli abbonati a Xbox Game Pass possono effettivamente avviare il download libero nella propria libreria. Tuttavia, c'è un'altra questione particolare: risulta scaricabile dal catalogo Game Pass solo l'edizione standard di Hot Wheels Unleashed, non la Game of the Year Edition, che era invece stata annunciata inizialmente come parte dei primi giochi di dicembre 2022 su Xbox Game Pass.

Questo potrebbe essere collegato al caos emerso con il posticipo del gioco: è possibile che Milestone abbia rivisto gli accordi con Microsoft per inserire la versione standard di Hot Wheels Unleashed e non la Game of the Year Edition. Si tratterebbe, peraltro, di una scelta maggiormente in linea con gli standard di Xbox Game Pass, che solitamente tende a offrire le versioni base dei giochi mantenendo le varie espansioni acquistabili a parte, cosa che garantisce ulteriori fonti di guadagno ai publisher e ai team che decidono di mettere i propri giochi nel catalogo del servizio.

In ogni caso, attendiamo eventuali delucidazioni da parte di Microsoft o Milestone sull'arrivo del gioco nel Game Pass.