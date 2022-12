God of War Ragnarok: patch 3.01 disponibile, vediamo le novità dell'aggiornamento

Sony Santa Monica ha pubblicato la nuova patch 3.01 per God Of War Ragnarok, che aggiorna il gioco all'ultima versione e applica alcune correzioni e miglioramenti al titolo per PS5 e PS4, in particolare per quanto riguarda stabilità e progressione.

In particolare, in termini di quest e progressione, la patch 3.01 risolve "un problema in cui la spada centrale non si mostrava in maniera corretta se si fa ripartire il gioco dal checkpoint durante le sfide di Muspelheim", in base a quanto riferito nelle note.

Con l'applicazione della patch, questo problema dovrebbe essere corretto, consentendo dunque di andare avanti senza particolari problemi.

Sul fronte della stabilità e delle performance, la patch "sistema due crash che potevano emergere in maniera random durante il gameplay", si legge. Si tratta di problemi considerati "rari" ma che comunque sono stati rilevati da utenti e addetti ai test, dunque la patch dovrebbe risolvere anche questi inconvenienti.

Insomma, sembra che la patch 3.01 sia soprattutto un aggiornamento correttivo, ma comunque importante per poter avere la migliore esperienza di gioco possibile. Per il resto, nei giorni scorsi abbiamo visto arrivare il Photo Mode, disponibile attraverso un aggiornamento, mentre di recente l'abbiamo visto in vetta alla classifica europea videoludica.