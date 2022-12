Blacktail, trailer di lancio su PC, PS5 e Xbox Series X|S: il gioco è disponibile oggi

Blacktail, l'interessante action RPG in prima persona sviluppato da The Parasight, è disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, come conferma lo spettacolare trailer di lancio realizzato per l'occasione.

Annunciato con un trailer all'IGN Expo 2021, Blacktail ci mette al comando di una emarginata destinata a diventare la guardiana dei boschi e a dar vita alla leggenda di Baba Yaga, difendendo questi luoghi con l'uso di arco e incantesimi.

"Vesti i panni di Yaga, una ragazza di 16 anni accusata di stregoneria e cacciata da un villaggio medievale slavo", si legge nella sinossi. "Quando i ricordi ancora vividi del tuo passato ritornano sotto forma di tormentati spiriti vaganti, non hai altra scelta che dar loro la caccia nella speranza di far luce sul mistero che è la tua vita."

"Decidi il destino della terra e dei suoi abitanti, assisti all'impatto delle tue decisioni sulle tue abilità attraverso il sistema di allineamento morale di Blacktail. Da' la caccia agli spiriti sfuggenti con il tuo fidato arco e il tuo guanto, e affronta emozionanti combattimenti contro i boss."

"Costruisci frecce e miscela pozioni, va' a caccia di selvaggina e raccogli risorse per sopravvivere nei boschi irti di insidie. Trova tesori nascosti per saperne di più sul mondo che ti circonda e sulla storia. Raccogli le ricette perdute e prepara gli elisir per migliorare le tue abilità e personalizzare il tuo stile di gioco."

In attesa della recensione, abbiamo provato Blacktail esattamente un anno fa e il gioco ci ha colpito positivamente, in particolare per le sue atmosfere.