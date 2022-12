Super Smash Bros. Ultimate, gli amiibo di Kazuya e Sephiroth hanno una data di uscita

Gli amiibo di Kazuya e Sephiroth per Super Smash Bros. Ultimate hanno una data di uscita ufficiale, appena annunciata da Nintendo: saranno disponibili a partire dal 13 gennaio 2023, mentre gli amiibo di Pyra e Mythra arriveranno nel corso del nuovo anno.

Capace di totalizzare vendite per oltre 20 milioni di copie, Super Smash Bros. Ultimate ha spinto parecchio anche il settore degli accessori Nintendo, che consentono nel caso degli amiibo di utilizzare personaggi e funzionalità extra in-game.

Nel caso di Kazuya Mishima e Sephiroth parliamo di combattenti provenienti da altre proprietà intellettuali, nella fattispecie la serie di picchiaduro Tekken e l'action RPG Final Fantasy VII, ma non sono che le ultime di una lunga lista di collaborazioni.

Per quanto riguarda Pyra e Mythra, i cui amiibo come detto arriveranno nel corso del 2023, ci troviamo invece di fronte a personaggi appartenenti ai franchise Nintendo, provenienti in questo caso da Xenoblade Chronicles 2.