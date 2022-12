Electronic Arts racconta il suo 2022 attraverso i numeri

Electronic Arts ha pubblicato il resoconto del suo 2022, chiamato "2022: Year in Gaming", fatto attraverso i numeri. Quest'anno l'editore americano ha fatto le cose in grande, pubblicando un'esperienza web dedicata a esplorare tutte le informazioni.

Andando a questo indirizzo, i giocatori potranno quindi conoscere:

I franchise più popolari dell'anno

I migliori atleti e matchups tra i titoli sportivi più popolari

Come è cresciuta la community di giocatori di EA per regione

Quanto tempo ciascuno passa con i Sims

E, per la prima volta, dettagli su titoli mobile popolari come Star Wars: Galaxy of Heroes e Apex Legends Mobile.

"I dati mostrano non solo dove i giocatori hanno trascorso il loro tempo, ma anche i contenuti generati, gli obiettivi sbloccati, le classifiche dominate, le squadre e i personaggi che hanno avuto maggiore risonanza e i legami creati."

Leggiamo alcuni fatti essenziali, sottolineati da Electronic Arts stessa:

Apex Legends e FIFA sono stati i franchise EA più popolari dell'anno.

1,5 milioni di partite giocate da AFC Richmond in FIFA 23

243,2 milioni di leggende rivivono in Apex Legends Mobile

1,4 miliardi di ore di gioco di The Sims 4

E il 100% dei giocatori ha subito danni emotivi dopo aver incontrato Cutie l'elefante in It Takes Two

Più in generale, Electronic Arts ha sottolineato come la sua comunità ha continuato a crescere in tutto il mondo nel 2022, con milioni di nuovi giocatori, il 27,2% dei quali dei territori del gruppo "Asia & Oceano Pacifico", il 24,9% europei, il 23,5% di America Latina e del Sud e il 12,8% nord americani.

FIFA e Apex Legends sono i franchise più popolari del publisher per il secondo anno consecutivo, mentre FIFA Mobile ha prevalso tra l'offerta mobile.