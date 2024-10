"L'obiettivo di Good Games Group è quello di offrire agli utenti degli eccezionali giochi indie ", ha dichiarato Alan Patmore, CEO del team. "Collaborare con Ziff Davis ci permetterà di continuare a lavorare con gli straordinari sviluppatori indipendenti con cui avevamo a che fare in Humble Games, ma al contempo di costruire un nuovo percorso per il futuro."

Humble Games ha annunciato una collaborazione con Good Games Group , un team formato da alcuni ex dipendenti dello studio. L'accordo dovrebbe garantire un certo grado di continuità per quanto concerne i progetti portati avanti fino a qualche mese fa.

Una strategia bizzarra

Come abbiamo accennato, Humble Games ha licenziato tutti i propri dipendenti lo scorso luglio e sembrava dunque che le operazioni dello studio fossero destinate a concludersi, ma a quanto pare la dirigenza ha trovato una soluzione alternativa.

Certo, appare quantomeno bizzarro che l'azienda abbia dapprima licenziato tutti per poi avvalersi del supporto di alcuni ex dipendenti per tornare a operare come in precedenza.