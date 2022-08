Hyenas: trapela il primo video gameplay dello sparatutto multiplayer di Sega

È apparso in rete il primo video con gameplay di Hyenas, lo sparatutto multiplayer di Creative Assembly e Sega, tratto dai test a numero chiuso dell'alpha di luglio.

Hyenas è stato annunciato da Sega e Creative Assembly a giugno con un trailer e i primi dettagli ufficiali. Si tratta di uno sparatutto multiplayer per 15 giocatori, divisi in tre squadre, che devono darsi battaglia per recuperare quanti più tesori possibili da delle navi mercantili, che rappresentano le mappe del gioco. Il primo alpha test di Hyenas si è svolto tra il 14 e il 18 luglio e finora non era emerso in rete materiale trafugato o dettagli sul gioco.

Il video è stato pubblicato su YouTube dall'utente Glitch3r che ha deciso di ignorare bellamente l'NDA firmato per partecipare alla closed alpha. Non solo il filmato probabilmente verrà rimosso a breve (anche se sono scontati dei re-upload nei prossimi giorni), ma il ragazzo rischia anche possibili azioni legali da parte di Sega.

Tolta una breve introduzione, il video come possiamo vedere non è proprio della qualità migliore possibile e presenta degli invadenti watermark di sicurezza. In ogni caso si tratta della prima volta che possiamo farci effettivamente un'idea delle mappe e delle dinamiche di gameplay di Hyenas, che sembrano concentrarsi sull'uso di un buon numero di bocche da fuoco e svariati gadget.

Come possiamo vedere inoltre lo stile visivo ricorda per certi versi quello di Borderlands e anche i toni sono decisamente sopra le righe, con i personaggi che non perdono l'occasione di commentare l'andamento della partite o le azioni dei giocatori.

Hyenas è attualmente in sviluppo per PC, Xbox Series X|S, PS5, Xbox One, PS4 e PC, con data di uscita programmata per un generico 2023.